YouTube açıklama yaptı: Reklamı atla butonu kaldırılıyor mu

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak.

REKLAMI ATLA BUTONU KALDIRILIYOR İDDİALARI VARDI

Geçtiğimiz günlerde, YouTube'un reklamları atla düğmesinde bir değişiklik yapmaya hazırlandığı ve "reklamı atla" butonunu tamamen kaldıracağı iddiaları gündeme gelmişti.

YouTube'un bu özelliği, Android cihazlarda kullanılan uygulama üzerinde de denemeye başladığı görüldü.

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

YouTube'un üst düzey yöneticilerinden Oluwa Falodun, durumun pek de anlatıldığı gibi olmadığını açıkladı.

YouTube geliştiricileri "Atla butonu" ile ilgili bir çalışma içerisinde olsa da butonun tamamen kaldırılacağı iddiaları yalanlandı.

Oluwa Falodun tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte reklamın 5. saniyesi itibarıyla bu butonu görebilecek.

Ancak Falodun, YouTube'un reklam oynatıcısındaki ögeleri azaltmak için sadece atla butonunun gösterim biçiminde değişiklik yapacaklarını söyledi.