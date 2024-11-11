YouTube, Android ve iPhone uygulamalarında oynatma hızı kontrollerini değiştiriyor

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YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni özelliklerini birbiri ardına duyurmaya devam ediyor.

Son olarak, yeniden tasarlanmış bir mini oynatıcı, yenilenmiş bir ayarlar menüsü ve en önemlisi de tamamen elden geçirilmiş oynatma hızı kontrolleri kullanıma sunuldu.

OYNATMA HIZINI KAYDIRICI İLE AYARLAYIN

Yeni oynatma hızı kontrolleri, eski sürüme göre çok daha kullanışlı. Artık uzun bir ön ayarlı hız listesi yerine, ekranın alt kısmında kompakt bir kaydırıcı bulunuyor.

Bu kaydırıcı, 0,5'lik artışlarla ayarlamalara olanak tanıyarak video oynatma üzerinde çok daha hassas bir kontrol sağlıyor.

Önceden ayarlanmış hızları tercih edenler için de hızlı erişim seçenekleri sunulmaya devam ediliyor.

0,25x, 1,0x (Normal), 1,25x, 1,5x ve 2,0x hız seçenekleri hala mevcut. Kaydırıcı ve ön ayarların birleşimi, kullanıcılara izleme deneyimlerini ince ayar yapma esnekliği sunuyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İZLEME DENEYİMİ

Oynatma hızı kontrollerine kaydırıcının eklenmesi, birçok kullanıcı için büyük bir yenilik. Daha önce eksik olan özelleştirme seviyesi artık sağlanıyor.

Önceden ayarlanmış hızları yetersiz bulanlar, kaydırıcı sayesinde oynatma hızını tam olarak kendi tercihlerine göre ayarlayabilecek.

Bu özellik, özellikle yeni bir dil öğrenen, eğitim içeriği izleyen veya içeriği farklı hızlarda izlemeyi tercih eden kullanıcılar için oldukça faydalı.

Kaydırıcı, kullanıcıların izleme deneyimlerini kontrol altına almalarını ve ihtiyaçlarına göre optimize etmelerini sağlıyor.

YENİ MİNİ OYNATICI VE AYARLAR MENÜSÜ

YouTube'un daha önce kullanıma sunduğu yeni mini oynatıcı da dikkat çeken özellikler arasında.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, platformdaki diğer içeriklere göz atarken videoları izlemeye devam edebiliyor.

Küçük ve hareketli bir pencere olarak görünen mini oynatıcı, kullanıcıların çoklu görev yaparken videoların hiçbir anını kaçırmamasını sağlıyor.

Yenilenen ayarlar menüsü ise daha düzenli ve kullanımı kolay bir yapıya sahip. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ayarları hızla bularak izleme deneyimlerini kişiselleştirebiliyor.