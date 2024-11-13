YouTube, bir sonraki videoya geçmek için TikTok benzeri bir yukarı kaydırma hareketini test ediyor

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YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli olarak yeni özellikler test ediyor.

Son olarak, tam ekran videolarda TikTok benzeri bir yukarı kaydırma hareketiyle bir sonraki videoya geçme özelliği test ediliyor.

Bu özellik, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda yaygın olarak kullanılıyor, ancak YouTube'un uzun videolarında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Şu anda YouTube'da tam ekran bir video izlerken yukarı kaydırma hareketi, tam ekrandan çıkmak için kullanılıyor.

Ancak yeni testte, yukarı kaydırma hareketi bir sonraki videoya geçişi sağlayacak. Bu değişiklik, Digital Trends katılımcısı Tushar Mehta tarafından fark edildi.

ANDROİD TELEFONLARDA TEST EDİLİYOR

Değişiklik şu anda yalnızca Android telefonlarda test ediliyor. Android telefonlarda tam ekran modundan çıkmak için her iki taraftan da kaydırma veya sol üst köşedeki ok düğmesini kullanma seçenekleri mevcut.

Yeni özelliğin ne zaman küresel olarak yayınlanacağı henüz belli değil. Test aşamasında olan bu özellik, kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillendirilebilir ve hatta tamamen rafa kaldırılabilir.