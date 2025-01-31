YouTube, çocuklara uygunsuz reklamlar göstermeye başladı

Haber Merkezi

YouTube, çocuklara uygunsuz reklamlar gösterdiği için eleştiriliyor. Reddit ve diğer platformlarda kullanıcılar, çocuklarının yetişkinlere yönelik reklamlarla karşılaştıklarını bildiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNSUZ İÇERİK

Bir Reddit kullanıcısı, 7 yaşındaki yeğeninin Fortnite yayıncısı Loserfruit'in videosunu izlerken yetişkinlere yönelik bir reklamla karşılaştığını anlattı.

Reklamdaki yetişkin film oyuncusunu yayıncı sanan çocuk, rahatsız edici bir deneyim yaşadı.

UYGUNSUZ REKLAMLAR ARTIYOR

YouTube kullanıcıları, platformda bu tür uygunsuz reklamların son aylarda arttığını belirtiyor. NSFW (iş yerinde güvenli olmayan) bot hesaplarının yorum bölümlerinde uygunsuz içerikler paylaştığı da bildiriliyor.

YOUTUBE'UN ÖNLEMLERİ

YouTube, yetişkinlere yönelik reklamlara karşı "katı politikalar" uyguladığını ve bu tür reklamları kaldırdığını belirtiyor.

2023 yılında 5,5 milyar reklamı engellediğini veya kaldırdığını ve 12,7 milyon reklam hesabını askıya aldığını açıklayan YouTube, yapay zeka kullanarak uygunsuz reklamları tespit etmeye ve kaldırmaya çalıştığını da belirtti.

UZMANLAR NE DİYOR

Uzmanlar, YouTube'un içerik denetimi süreçlerinin yeterli olmadığını ve çocukların zararlı içeriklere maruz kalabileceğini belirtiyor.

Platformun daha fazla personel ve kaynak ayırarak içerik denetimini geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.