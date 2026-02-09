YouTube, çok kullanılan önemli bir özelliğini ücretli hale getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aylardır süren test aşamalarının ardından YouTube Music, şarkı sözleri özelliğini ücretli bir hizmete dönüştürüyor.

Platform, bu yeni kısıtlamayı dünya genelindeki tüm kullanıcılara yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN SINIRLI ERİŞİM OLACAK

Ücretsiz hesap kullananlar, Premium aboneliğe geçmeden önce yalnızca beş adet şarkı sözünü görüntüleme hakkına sahip olacak.

Bu kota dolduktan sonra sözlerin sadece ilk birkaç satırı okunabilirken, geri kalan kısım bulanıklaştırılarak erişime kapatılacak.

Kullanıcıların karşısına çıkan yeni bilgilendirme kartında, kalan görüntüleme hakkı belirtilerek tam erişim için Premium abonelik öneriliyor.

Bu hamleyle birlikte şarkı sözlerini takip etmek isteyenlerin ödeme yapması zorunlu hale geliyor.

Google, Premium servislerine olan ilginin artmasıyla birlikte tüketici hizmetlerinde 325 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını bildirdi.

Şirket, 2025 yılında YouTube reklamlarından ve aboneliklerinden elde edilecek gelirin 60 milyar doları aşmasını bekliyor.