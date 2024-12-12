YouTube, daha fazla kanala otomatik dublaj özelliği getiriyor

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YouTube, dil engellerini ortadan kaldırmak ve içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "otomatik dublaj" özelliğini daha fazla kanala sunuyor.

Bu özellik sayesinde, içerik üreticileri videolarını farklı dillere kolayca çevirebilecek ve daha fazla izleyiciye ulaşabilecek.

OTOMATİK DUBLAJ NASIL ÇALIŞIYOR

YouTube, videonun dilini otomatik olarak algılıyor ve farklı dillerde dublajlı versiyonlar oluşturuyor.

Şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca dilleri destekleniyor.

İçerik üreticileri, otomatik olarak oluşturulan dublajları inceleyebilir ve istemediklerini yayından kaldırabilir veya düzenleyebilir. Bu sayede, dublajın kalitesi ve doğruluğu konusunda kontrol sahibi olabilirler.

İZLEYİCİLER İÇİN KOLAYLIK

İzleyiciler, otomatik dublajlı videoları "otomatik dublajlı" etiketiyle kolayca tanıyabilir ve orijinal seslendirme ile dublaj arasında geçiş yapabilirler.

YouTube, Google DeepMind ve Google Translate ile iş birliği yaparak otomatik dublajın doğruluğunu ve ifade gücünü artırmayı hedefliyor.

"İfade Edici Konuşma" teknolojisi, dublajın orijinal seslendirmenin tonunu ve duygusunu daha iyi yansıtmasını sağlayacak.

Otomatik dublaj özelliği, YouTube'da dil engelini ortadan kaldırarak içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.