YouTube, mobil tarayıcılarda arka planda oynatma özelliğini engelledi

YouTube, üçüncü taraf mobil tarayıcılar üzerinden ücretsiz olarak kullanılan arka planda oynatma özelliğine erişimi kesti.

Google, bu değişikliğin platformlar arası tutarlılığı sağlamak amacıyla yapıldığını doğruladı.

SADECE PREMIUM ÜYELER KULLANABİLECEK

Android Authority'ye konuşan bir Google sözcüsü, arka planda oynatma özelliğinin yalnızca YouTube Premium üyelerine özel bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Şirket, daha önce Premium olmayan kullanıcıların bazı mobil web tarayıcıları üzerinden bu özelliğe erişebildiğini, ancak artık deneyimin güncellendiğini ifade etti.

KULLANICILARDAN ŞİKAYET YAĞDI

Samsung Internet, Vivaldi, Brave ve Microsoft Edge gibi tarayıcıları kullanan çok sayıda kullanıcı, videoları arka plana aldıklarında oynatmanın durduğunu rapor etti.

Kullanıcılar, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde veya ekranı kapattıklarında sesin kesildiğini belirtiyor.

YouTube, kullanıcıların reklam engelleyiciler veya Chrome dışındaki tarayıcılar aracılığıyla ücretli özelliklere ücretsiz erişmesini engellemek için önlemlerini artırıyor.