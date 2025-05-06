YouTube Premium iki kişilik abonelik paketini test etmeye başladı

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Popüler video platformu YouTube, abonelik yapısında potansiyel bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, şu anda Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong'daki belirli kullanıcılara yönelik olarak, mevcut YouTube Premium veya Music Premium üyeliklerini aynı hanede yaşayan başka bir kişiyle paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir abonelik modelini test ettiğini duyurdu.

YENİ PLANIN DETAYLARI

Kullanıcıların bu yeni planlardan yararlanabilmesi için bazı şartlar bulunuyor: Her iki üyenin de 13 yaşından büyük olması, kendilerine ait bir Google hesabına sahip olması ve aynı Google aile grubunun bir parçası olmaları gerekiyor.

YouTube Premium aboneliğinin kullanıcılara reklamsız bir izleme deneyimi sunduğunu, videoları arka planda oynatma ve çevrimdışı izlemek üzere indirme imkanı tanıdığını ve platformdaki bazı deneysel özelliklere erken erişim sağladığını da hatırlatalım.

Test edilen yeni iki kişilik planın, özellikle abonelik masraflarını bireysel plana göre düşürmek isteyen ancak Aile planına ihtiyaç duymayan çiftler veya aynı evi paylaşan iki kişi için ideal ve daha ekonomik bir seçenek olması hedefleniyor.