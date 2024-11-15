YouTube, Premium kullanıcılarına reklam göstermeye başladı

Haber Merkezi

YouTube Premium kullanıcıları, son birkaç haftadır reklamsız video izleme deneyimlerinin bozulduğunu ve video öncesi veya sırasında reklamlar gördüklerini bildiriyor.

Normalde reklamsız bir deneyim sunan YouTube Premium, kullanıcıların bu şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı.

YOUTUBE: "PREMIUM KULLANICILARI REKLAM GÖRMEMELİ"

YouTube, Premium abonelerinin reklam görmemesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Ancak bazı kullanıcılar, reklamların kasıtlı olabileceğini ima eden destek e-postalarının ekran görüntülerini paylaştı.

"PREMIUM LİTE" İDDİASI

Bazı kullanıcılar, bu durumun "Premium Lite" adlı yeni bir abonelik seviyesinin testi olabileceğini düşünüyor.

Premium Lite, daha düşük bir fiyata sınırlı sayıda reklam içeren bir deneyim sunabilir. Ancak YouTube, henüz böyle bir abonelik seviyesi planladıklarını doğrulamadı.

YOUTUBE DESTEK EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Reddit'te paylaşılan bir YouTube destek e-postasında, "Bazen belirli ortaklıklar veya sınırlı süreli anlaşmalar için tanıtım reklamları gösterilebilir." denildi.

Bu durumda reklam, YouTube TV'nin NFL Sunday Ticket paketiyle ilgiliydi. Destek temsilcisi; izleyicinin konumu, izleme geçmişi veya belirli bir promosyon kampanyası gibi faktörlerin rol oynayabileceğini tahmin etti.

YOUTUBE SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

YouTube, 9to5Google'a yaptığı açıklamada, Premium abonelerinin hiçbir pre-roll veya mid-roll reklamı görmemesi gerektiğini yineledi. Etkilenen kullanıcıların yardım için destek ekibine ulaşmalarını önerdiler.