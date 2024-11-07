YouTube Premium ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

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Uzun süredir beklenen zam haberi sonunda geldi. YouTube Premium, Türkiye'deki kullanıcılar için zamlandı.

Yüzde 38'lik bir artışla birlikte bireysel aylık abonelik ücreti 57,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.

TÜM ABONELİK TÜRLERİNDE ARTIŞ

Zam sadece bireysel abonelik ücretiyle sınırlı değil. Aile paketi de 115,99 TL'den 159,99 TL'ye yükseltildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

Bireysel: 79,99 TL

12 aylık Bireysel: 579,99 TL

Aile: 159,99 TL

Öğrenci: 52,99 TL

YOUTUBE PREMIUM'UN AVANTAJLARI

YouTube Premium, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, video indirme, YouTube Music erişimi ve daha yüksek video kalitesi gibi avantajlar sunuyor.

YouTube, Premium Lite adlı yeni bir abonelik seçeneğini de test ediyor. Avustralya, Almanya ve Tayland'da test edilen bu yeni paket, sınırlı sayıda reklam içeriyor ve reklamsız YouTube Music, video indirme ve arka planda oynatma gibi özelliklerden yoksun.

YouTube, geçtiğimiz eylül ayında Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde Premium abonelik planında fiyatlarda artışa gitmişti. O dönemde yapılan fiyat artışlarından Türkiye etkilenmemişti.