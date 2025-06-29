YouTube, Premium ve ücretsiz kullanıcılara yeni özellikler sunmaya başlıyor

Google'ın sahip olduğu video devi YouTube, platformuna yeni yapay zeka (AI) destekli özellikler eklemeye devam ediyor.

Bu haftaki güncelleme, hem Premium aboneleri hem de sınırlı sayıda ücretsiz kullanıcıyı hedef alan iki yeni yapay zeka özelliğini ABD'deki kullanıcılara sunuyor.

PREMIUM KULLANICILARA ÖZEL YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA SONUÇLARI

YouTube Premium abonesi olan kullanıcılar, artık arama sonuçlarında yapay zeka destekli yeni bir "karusel" (dönen reklam) görecekler.

Bu özellik, özellikle alışveriş, seyahat veya belirli bir yerde yapılacak şeyler gibi konularda arama yapıldığında, ilgili videoları ve konu açıklamalarını önererek daha zengin bir arama deneyimi sunuyor.

Bu yeni arama özelliği, şimdilik yalnızca ABD'deki Premium kullanıcıları için geçerli. Özelliği denemek isteyen kullanıcıların, YouTube'un deneysel özellikler programına kaydolmaları gerekiyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN KONUŞMA TABANLI YAPAY ZEKA TESTİ

YouTube, daha önce yaklaşık iki yıldır sadece Premium kullanıcılara sunduğu konuşma tabanlı yapay zeka aracını, şimdi de ABD'deki "bazı Premium olmayan" kullanıcılara sunmaya başlıyor.

Bu özellik, izlediğiniz videoyu kesintiye uğratmadan, video hakkında gerçek zamanlı olarak sorular sormanıza ve ilgili içerik önerileri almanıza olanak tanıyor.

Bu önemli adım, yapay zeka destekli özelliklerin gelecekte daha fazla ücretsiz kullanıcıya da sunulabileceğinin bir işareti.

Konuşma tabanlı yapay zeka aracı, şu an için yalnızca Android'deki YouTube kullanıcıları için bir testin parçası olarak kademeli bir şekilde yayınlanıyor.