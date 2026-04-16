YouTube, Shorts akışında slayt gösterilerini test ediyor

Popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Bu güncellemeyle birlikte içerik üreticilerinin paylaştığı görsel gönderiler ve slayt gösterileri, normal videolarla beraber doğrudan Shorts akışında görüntülenecek.

GÖNDERİLERE MÜZİK VE METİN EKLENEBİLECEK

İçerik üreticileri, yeni özellikle beraber her bir gönderiye metin destekli maksimum 10 görsel yerleştirebilecek.

Ayrıca YouTube mobil uygulaması üzerinden bu paylaşımlara Ses Kütüphanesi'nden telifsiz müzikler veya desteklenen bölgelerde Dream Track altyapısı eklenebilecek.

Söz konusu yenilik, YouTube mobil uygulamasında küresel çapta gerçekleştirilen kademeli bir dağıtımın parçası olarak kullanıcılara sunuluyor.

Şu an için sadece sınırlı sayıda kişinin erişebildiği bu özelliğin geleceğini şekillendirmek adına şirket, kullanıcılardan geri bildirim bekliyor.