YouTube Shorts günlük izlenme sayısı 200 milyarı aştı

YouTube, kısa biçimli video formatı olan Shorts'ta önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

YouTube CEO'su Neal Mohan, 2025 Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde yaptığı konuşmada, YouTube Shorts'un artık günlük ortalama 200 milyar görüntülemeye ulaştığını açıkladı.

Bu yeni rakam, platformun kısa video formatındaki inanılmaz büyümesini gözler önüne seriyor.

Sadece bir yıl önce, Mart 2024'te, YouTube Shorts'un günlük ortalama 70 milyar izlenme aldığı bildirilmişti.

Bu, bir yıldan biraz daha uzun bir sürede günlük izlenmelerde yaklaşık yüzde 186'lık devasa bir artış yaşandığı anlamına geliyor.

CEO Mohan ayrıca, izleyicilerin televizyonlarında her gün 1 milyar saatten fazla YouTube izlediğini de açıkladı.

YAPAY ZEKA MODELİ VEO 3 ENTEGRE EDİLİYOR

Neal Mohan, YouTube Shorts'un artan popülaritesinin ardından önemli bir yeniliği daha duyurdu. Google DeepMind'ın metinden video oluşturan yapay zeka modeli Veo 3, bu yazın ilerleyen zamanlarında platforma entegre edilecek.

Bu entegrasyon, kullanıcıların Shorts için yapay zeka tarafından oluşturulmuş arka planlar ve video klipler oluşturmasına olanak tanıyan mevcut Dream Screen özelliğini geliştirecek.

Veo 3, bu arka planların video kalitesini iyileştirecek ve kullanıcılara ses ekleme seçeneği de sunacak.