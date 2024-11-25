YouTube Shorts, yapay zeka destekli arka planlar özelliğine kavuştu

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YouTube, eylül ayında duyurduğu yapay zeka destekli video arka planları özelliğini sonunda kullanıma sundu.

Google DeepMind'ın gelişmiş video oluşturma modeli Veo ile entegre edilen YouTube Shorts, içerik üreticilerine daha önce sadece statik görsellerle sınırlı olan Dream Screen özelliğinde artık video arka planları oluşturma imkanı da sunuyor.

DREAM SCREEN ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

YouTube Shorts'ta yapay zeka destekli video arka planları oluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Shorts kamerasını açın.

"Yeşil ekran" simgesine dokunun.

"Dream Screen" özelliğini seçin.

İstediğiniz video arka planını tarif eden bir metin girin (örneğin, "manzara" veya "dereli büyülü orman").

Bir animasyon stili seçin ve "Oluştur" düğmesine basın.

Yapay zeka, sizin için birden fazla video arka planı oluşturacak ve bunlar arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz video arka planı, çekiminizin arka planına eklenecektir.

VEO İLE GELİŞMİŞ VİDEO OLUŞTURMA

Veo, Google DeepMind tarafından geliştirilen bir AI video üretim modelidir. 1080p çözünürlükte ve çeşitli sinematik tarzlarda video arka planları oluşturabilen Veo, YouTube Shorts'un Dream Screen özelliğine entegre edilerek içerik üreticilerinin kullanımına sunuldu.

YouTube, Dream Screen özelliğini gelecekte altı saniyelik bağımsız video klipler oluşturma imkanı tanıyacak şekilde geliştirmeyi planladığını da belirtti.

Şu anda özellik yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılara sunulmuş durumda ve yalnızca İngilizce metin komutları kabul ediliyor.