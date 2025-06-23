YouTube Shorts'a yeni para kazanma özelliği geldi: Ürün çıkartmaları

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, Shorts içerik üreticilerinin gelirlerini artırmalarına yardımcı olacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Instagram Reels alışveriş özelliğine çok benzeyen bu yenilik, izleyicilerin videolarda gördükleri ürünleri kolayca satın almalarını sağlıyor.

YENİ "ÜRÜN ÇIKARTMALARI"

Yeni özellik sayesinde içerik üreticileri, artık YouTube Shorts videolarında tanıttıkları veya kullandıkları ürünler için bir "ürün çıkartması" ekleyebilecek. İzleyiciler bu çıkartmaya dokunarak doğrudan ürünün satış sayfasına yönlendirilecek.

İçerik üreticileri, bu çıkartmaların boyutlarını ve videodaki konumlarını diledikleri gibi ayarlayabilecek. Eğer bir videoda birden fazla ürün tanıtılıyorsa, diğer ürünler bir liste halinde gösterilecek.

AMAÇ, PARA KAZANMAYI KOLAYLAŞTIRMAK

Aslında YouTube Shorts'ta ürün linkleri, "Alışveriş" sekmesi altında daha önce de paylaşılabiliyordu.

Ancak Google, yaptığı testlerde yeni ürün çıkartmalarının, eski alışveriş sekmesi linklerine kıyasla yüzde 40 daha fazla tıklama aldığını tespit etti.

Bu veri, yeni özelliğin içerik üreticileri için çok daha etkili bir YouTube Shorts para kazanma yöntemi olacağını gösteriyor.