YouTube, yeni para kazanma kurallarını devreye aldı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, içerik üreticileri için para kazanma politikasında yaptığı değişiklikleri uygulamaya koydu.

Yeni kurallar, özellikle seri üretilen veya tekrarlayan içerikleri tespit edip sınırlamayı, böylece platformdaki kaliteyi artırmayı hedefliyor.

HEDEFTE SERİ ÜRETİM VE ÖZGÜN OLMAYAN İÇERİKLER VAR

Güncellenen kurallar, yapay zeka araçları veya metinden sese anlatım ile oluşturulan, çok az değişiklik içeren, birbirine benzeyen videolar yayınlayan kanalları doğrudan etkileyecek.

YouTube, bu tür içerikleri daha iyi tanımlamak için "tekrarlayan içerik" terimini "sahte içerik" olarak değiştirdi.

"YAPAY ZEKA KULLANMAK YASAK DEĞİL"

YouTube, yapay zeka araçlarını kullanan veya tepki videoları gibi klip tabanlı içerikler üreten kanalların para kazanmaya devam edebileceğini belirtti.

Ancak bunun için, içeriğe özgün yorum, eğitici bir bakış açısı veya eğlence değeri gibi anlamlı bir katkı sağlanması gerekiyor.