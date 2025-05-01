YouTube, yetişkinlere yönelik videoların resimlerini bulanıklaştıracak

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, kullanıcı deneyimini ve içerik güvenliğini dengelemek amacıyla yeni bir adım atıyor.

YouTube Yardım Merkezi'nin Topluluk bölümünde yapılan duyuruya göre şirket, arama sonuçlarında potansiyel olarak hassas olarak değerlendirilebilecek videoların küçük resimlerini bulanıklaştıran yeni bir özelliği test ediyor. Bu test şu anda küçük bir kullanıcı yüzdesi üzerinde gerçekleştiriliyor.

Bu yeni deneysel özelliğin temel amacı, YouTube'un Topluluk Kuralları'na teknik olarak uyan ancak yine de "doğası gereği hassas" olabilecek içerikleri arama sonuçlarında sunmaya devam ederken, kullanıcıları bu videoların küçük resimlerindeki potansiyel olarak rahatsız edici görsellerden korumak.

Bu yaklaşım, platformun içerik çeşitliliğini korurken aynı zamanda kullanıcı güvenliğini de gözetmesini sağlıyor.

BULANIK KÜÇÜK RESİM ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

YouTube'un duyurusunda, bir küçük resmin bulanıklaştırılmasını tam olarak neyin tetikleyeceği konusunda detay verilmiyor, ancak "sık sık cinsel temalar içeren" videoların hedeflendiği belirtiliyor.

Bir videonun küçük resmi bulanıklaştırılmış olsa bile video başlığının, kanal adının ve açıklamasının görünür kalacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, bu test kapsamındaki kullanıcıların, istemeleri halinde küçük resim bulanıklaştırma özelliğini ayarlardan devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacakları da belirtiliyor.