YouTube'a yüklenen video sayısı 20 milyarı geçti

İnternet devi YouTube, yirmi yıl önce başlayan yolculuğunda inanılmaz bir başarıya imza attı. Şirket, platforma kurulduğu günden bugüne kadar 20 milyardan fazla videonun yüklendiğini açıkladı.

Eski PayPal çalışanları Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından 2005 yılında bir akşam yemeğinde tasarlandığı söylenen platform, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü.

Aynı yılın Sevgililer Günü'nde (14 Şubat) YouTube.com alan adı aktif hale geldi ve 23 Nisan'da video yükleme özelliği eklendi.

Platformun potansiyelini hızla fark eden Google, YouTube'u Kasım 2006'da 1.65 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın aldı.

İLK YÜKLEMEDEN GÜNÜMÜZE YOUTUBE

Platforma yüklenen ilk video, kurucu ortaklardan Jawed Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde fillerin önünde çektiği "Me at the Zoo" (Hayvanat Bahçesinde Ben) başlıklı 19 saniyelik kısa bir klipti.

Bu ilk video, o zamandan beri 356 milyondan fazla izlenme alarak platformun ikonik başlangıç noktası oldu.

YouTube, yıllar içinde içerik oluşturucularının bile beklentilerinin ötesinde büyüdü. Artık konser kliplerinden podcast'lere, siyasi reklamlardan eğitim videolarına kadar akla gelebilecek her kategoride içerik barındıran platforma, günde ortalama 20 milyon yeni video yükleniyor.

Ayrıca, videolara günde yaklaşık 100 milyon yorum yapılması, platformdaki etkileşimin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.