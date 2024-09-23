YouTube'dan kullanıcıları üzen karar: Premium paketlerine zam geldi YouTube Premium fiyatları Avrupa ve Asya ülkelerinde yüzde 60'a varan oranlarda zamlandı.

Haber Merkezi

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi bazı özellikler sunuyor.

YouTube, ABD üzerinde Premium fiyatlarına temmuz ayında zam yapmıştı. ABD'deki fiyatlarına 1 ila 2 dolar arası zamlar yapan şirket, şimdi de Avrupa ve Asya ülkelerinde yüzde 60'a varan oranlarda fiyatları artırdı.

YOUTUBE PREMIUM FİYATLARINA ZAM

İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde fiyatlar yükseltildi.

Özellikle bazı ülkelerde fiyatların birkaç ay önce de artırılmış olması, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

TÜRKİYE ŞİMDİLİK ETKİLENMEDİ

Türkiye'de ise Premium fiyatlarına henüz bir artış yapılmadı.

Bireysel paket 57,99 TL, aile paketi ise 115,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor. Ancak, yapılan bu zamların Türkiye’yi de etkileyebileceği belirtiliyor.