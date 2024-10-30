YouTube'dan tepki çeken karar: Görüntülenme sayıları ve tarih gizleniyor

Haber Merkezi

YouTube, platformunda köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların videoları seçerken önemli bir kriter olarak kullandığı görüntüleme sayıları ve yükleme tarihleri, ana sayfada gizlenecek.

Bu değişiklik, @vidIQ tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Bazı kullanıcılar bu değişikliği olumlu karşılarken, çoğu kullanıcı, özellikle yükleme tarihlerinin kaldırılması konusunda endişelerini dile getirdi.

Yükleme tarihlerinin gizlenmesi, eski içeriklerin yeni içeriklermiş gibi sunulmasına ve kullanıcıların güncel olmayan bilgilere maruz kalmasına neden olabilir.

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA YOK

YouTube, bu değişikliğin arkasındaki gerekçeyi henüz açıklamadı. Bazı uzmanlar, bu değişikliğin ana sayfa arayüzünü basitleştirme veya içeriğin halihazırda popüler olan videoların gölgesinde kalmasını önleme girişimi olabileceğini düşünüyor.

VİDEO BAŞLIKLARINA VURGU

Görüntüleme sayıları ve tarihlerin gizlenmesi, video başlıklarının ve konularının daha fazla öne çıkmasına neden olacak.

Bu durum, içerik oluşturucuların daha ilgi çekici başlıklar ve küçük resimler kullanma ihtiyacını artırabilir.

Bir kullanıcı bir videoya tıkladığında, görüntüleme sayısı ve yükleme tarihi hala görünür olacak. Algoritma, içeriğin kullanıcılara nasıl sunulacağı konusunda önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Bu değişiklik henüz sadece bir deney aşamasında ve YouTube, herhangi bir kalıcı değişiklik yapmadan önce kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alacaktır.