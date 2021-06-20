YouTube'un iOS sürümüne resim içinde resim özelliği geldi

Android kullanıcılarının uzun zamandır kullanabildiği resim içinde resim özelliği, YouTube'un İOS uygulamasına eklendi.

Apple'ın geçtiğimiz yıl haziran ayında iOS 14 ile birlikte tanıttığı "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, zamanla birçok iOS uygulamasına eklenmişti.

YouTube'un sahibi Google ise söz konusu özelliği yalnızca Android akıllı telefonlarına sunmuştu.

Kullanıcılara YouTube dışında gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan resim içinde resim özelliği, uzun süren bekleyişin ardından nihayet iOS kullanıcıları için yayınlandı.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilecek ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebileceksiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabileceksiniz.





YALNIZCA PREMIUM SÜRÜMDE VAR

YouTube'un resim içinde resim özelliği, tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi iOS'ta da yalnızca Premium üyelerine özel olacak. Ancak Google, gelecekte bu özelliği ABD'deki tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunma planları yapıyor.

Gelen bilgilere göre söz konusu özellik şu anda iOS işletim sistemine telefonlara kademeli olarak sunulmaya başladı.

Eğer sizin de bir iPhone'unuz varsa ve YouTube Premium üyeliğine sahipseniz, uygulamayı güncelleyerek özelliğin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.