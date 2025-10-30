YouTube'un TV uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube, TV kullanıcı arayüzünü geliştirmek için bir dizi yeni güncelleme duyurdu. Bu hamle, Nielsen raporlarına göre Disney+ ve Netflix'i geride bırakan platformun oturma odası pazarındaki hakimiyetini artırmayı hedefliyor.

YENİ ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ

YouTube, videolara QR kod ekleyerek alışveriş olanaklarını genişletiyor. İçerik üreticilerinin içeriklerinde etiketlediği ürünler, izleyiciler tarafından telefonla taranarak doğrudan ürün sayfalarına erişim sağlayacak.

Bu özelliğin, özellikle geçen yıl 35 milyar saat izlenen alışveriş içerikleri için geliri artırması bekleniyor.

YAPAY ZEKA İLE OTOMATİK YÜKSELTME

En son güncellemeler, genel TV izleme deneyimini de iyileştiriyor. Platform, düşük çözünürlüklü videoları otomatik olarak Full HD'ye yükseltecek yapay zeka destekli bir özelliği kullanıma sunuyor.

Ayrıca 4K çözünürlüklü küçük resim desteği artırılırken, gelecekte 4K'ya yükseltme desteğinin de genişletilmesi planlanıyor.

İÇERİK KEŞFİ VE ARAMA YENİLİKLERİ

YouTube, daha kolay video gezinme ve sürükleyici önizlemeler sunarak içerik keşfini geliştiriyor.

Artık bir kullanıcı doğrudan bir içerik oluşturucunun kanal sayfasından arama yaptığında, sonuçlar öncelikli olarak o kanaldan gösterilecek.