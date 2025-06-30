YouTube'un video düzenleme uygulaması iPhone'lara geliyor

Google, popüler video düzenleme uygulaması YouTube Create'i iOS cihazlarda da yayınlamayı planlıyor.

Uygulamanın ilk olarak Eylül 2023'te Android için piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki yıl sonra gelen bu hamle, TechCrunch tarafından fark edilen yeni iş ilanlarıyla ortaya çıktı.

YOUTUBE CREATE NE İŞE YARIYOR

YouTube Create, içerik üreticileri için YouTube Shorts ve uzun biçimli videolar oluşturmayı kolaylaştıran ücretsiz mobil video düzenleme araçları sunuyor.

Google, uygulamanın iOS versiyonunu geliştirmek için Hindistan'da aktif olarak mühendis işe alıyor.

Uygulamanın iOS'a gelmesi, iPhone ve iPad kullanan içerik üreticilerinin de platformun kendi düzenleme araçlarından faydalanabileceği anlamına geliyor. Ancak uygulamanın ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir tarih bulunmuyor.

PAZARDAKİ ZORLU REKABET

Benzersiz özelliklerine rağmen YouTube Create, Android pazarında ByteDance'in CapCut gibi yerleşik ve çok popüler rakipleriyle rekabet etmekte zorlandı.

Sensor Tower verilerine göre, YouTube Create lansmanından bu yana sadece dört milyon kez indirilirken, CapCut sadece bu çeyrekte 66 milyon indirmeye ulaştı.

Aylık aktif kullanıcı sayısında da benzer bir fark var. CapCut'ın 442 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısına karşılık, YouTube Create'in bir milyondan az kullanıcısı bulunuyor.