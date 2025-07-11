YouTube'un video oynatıcısı yıllar sonra değişiyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, web sitesindeki video oynatıcısının görünümünü güncelleyen yeni bir kullanıcı ara yüzü değişikliğini test ediyor.

Reddit gibi platformlarda artan sayıda kullanıcı, video kontrollerinin artık farklı bir tasarıma sahip olduğunu bildirmeye başladı.

KONTROL DÜĞMELERİ ARTIK "BALONCUK" İÇİNDE

Yeni tasarımda, oynat/duraklat ve zamanlayıcı gibi kontroller kendi "baloncukları" içine alınırken, diğer ayarlar farklı bir baloncukta bir araya toplanıyor.

Ayrıca, ses ayarı düğmesinin oynatıcının sol tarafından sağ tarafına taşındığı da dikkat çekiyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Her ara yüz değişikliğinde olduğu gibi, bu yeni görünüm de bazı kullanıcılardan eleştiri alıyor.

Ancak bazı kullanıcılar da bu küçük değişikliği beğendiğini veya önemsemediğini belirtiyor.

Bu tasarımı ilk kez görmüyoruz; ilk olarak Nisan 2025'te görülmüştü. O zamanlar güncelleme bir test gibi görünüyordu.

Yeni bir kullanıcı grubunun deneyimlediği bu güncellemenin hala bir test olup olmadığı belirsiz.

Ancak gelen bildirimlerin sayısına bakılırsa, yeni kullanıcı ara yüzünün yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu söyleyebiliriz.