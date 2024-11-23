Yüksek hızlı internet, obezite riskini artırıyor

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Obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen küresel bir sorun.

ABD'de 2030 yılına kadar yetişkinlerin %78'inin aşırı kilolu veya obez olacağı tahmin ediliyor. Avustralya'da ise 2022 yılında yetişkinlerin %66'sı aşırı kilolu veya obezdi.

Obezitenin artışında sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler etkili oluyor.

YÜKSEK HIZLI İNTERNET İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

Monash Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, Avustralya'da görülen obezite artışı ile yüksek hızlı internet hizmetlerinin yaygınlaşması arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

İNTERNET KULLANIMI OBEZİTEYİ NASIL ETKİLİYOR

Çalışmanın yazarlarından Dr. Klaus Ackermann, "Yüksek hızlı internet bağlantısına erişim, kişilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen minimum fiziksel aktivite seviyesine ulaşma olasılığını düşürüyor." diyor. Yani, kişiler daha hareketsiz hale geliyor.

Araştırmacılar, Avustralya'daki Hanehalkı, Gelir ve Emek Dinamikleri anketinden elde edilen verileri ve Avustralya genelindeki posta kodlarında Ulusal Geniş Bant Ağı'nın (NBN) yaygınlaştırılmasıyla ilgili verileri analiz etti.

NBN benimsenme oranında %1'lik bir artışın, obezite yaygınlığında bir artışla ilişkili olduğu bulundu.

Vücut kitle indeksinde (VKİ) 1,57 kg/m2'lik bir artış ve obezite yaygınlığında %6,6'lık bir artış gözlemlendi.

Uzmanlar, daha hızlı internet hizmetlerine erişimin, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi nedeniyle obezite sayılarının artmasına katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Yüksek hızlı internet erişimi, aynı zamanda çevrimiçi içerik izleme ve oyun oynama sürelerinin de artmasına katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR DURUM SÖZ KONUSU

Obezite ve internet kullanımı arasındaki ilişki sadece Avustralya ile sınırlı değil. Türkiye'de 2024 yılında yapılan bir araştırma, VKİ ile sorunlu internet kullanımı arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın bulgularının, internet kullanımı ve obezite arasındaki ilişkiye dikkat çekeceğini ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyor.