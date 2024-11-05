Yükseliş sürüyor: HarmonyOS yüzde 15 pazar payına ulaştı

Haber Merkezi

TechInsights'ın son raporuna göre, HarmonyOS 2024'ün 3. çeyreğinde Çin'de yüzde 15 pazar payına ulaştı. Bu, işletim sisteminin Android ve iOS'un hakimiyetine karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

HarmonyOS'un yükselişi, Huawei'nin ABD yaptırımlarına rağmen kendi kendine yeterli olma yolunda attığı adımların bir sonucu olarak görülüyor.

Huawei, HarmonyOS Next ile Android uygulamalarına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırdı.

Bu, işletim sisteminin Çinli kullanıcılar için daha çekici hale gelmesini sağladı. Ayrıca, WeChat gibi popüler uygulamaların HarmonyOS sürümlerinin yayınlanması da bu trende katkıda bulundu.

Çin, 2024'ün 3. çeyreğinde yıllık yüzde 3'lük artışla dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmaya devam ediyor.

Vivo, yüzde 19'luk payla pazar lideri konumunda. Xiaomi ve Oppo/OnePlus ise yüzde 15,5'lik payla Vivo'yu takip ediyor. Honor, Huawei ve Apple ise yaklaşık yüzde 15'lik pazar payına sahip.

HARMONYOS DAHA DA POPÜLER OLABİLİR

HarmonyOS'un hızlı yükselişi, Çin'in akıllı telefon ekosistemini yeniden şekillendiriyor. Huawei'nin yerel uygulamalar ve hizmetler sunmaya devam etmesiyle HarmonyOS'un daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Ancak, Huawei'nin bu ivmeyi koruyup koruyamayacağı ve Android'in pazar payını daha da azaltıp azaltamayacağı henüz belirsiz.