Yunanistan, Artemis Anlaşması'na katıldı: Ay'da kalıcı üs ayrıntısı Atina ile Washington arasındaki anlaşma için tören düzenlendi. Yunanistan, Artemis'e dahil olan 35. ülke olarak kayıtlara geçti.

AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Gerapetritis, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Washington'da imza töreni düzenlendi.

Blinken, iki ülke arasında uzay alanında da işbirliği yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İmzalar Artemis için atıldı

ABD'li Bakan, Artemis Anlaşması'nın giderek daha fazla karşılık bulmaya başladığını söyledi.

İki bakanın konuşmalarının ardından Yunanistan, Artemis Anlaşması'nın 35. ülkesi olarak resmi belgelere imza attı ve anlaşmaya dahil oldu.

Anlaşmanın ilkeleri

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Ay ve Mars ayrıntısı

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti. NASA 16 Mayıs 2020'de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, söz konusu anlaşmayı imzalayan ülkeler şu şekilde:

Angola, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Çekya, Ekvador, Fransa, Almanya, İzlanda, Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda.



Yeni Zelanda, Nijerya, Polonya, Güney Kore, Romanya, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve ABD.

Yunanistan da 10 Şubat’ta Artemis Anlaşması’nı imzalayan 35. ülke oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)