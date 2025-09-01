Yüzlerce ölüm var: Selfie çekmenin en tehlikeli olduğu 10 ülke

Sosyal medyanın altın çağında, yeni yerler keşfederken selfie çekmek bir norm haline geldi. Ancak bu eğlenceli ve zararsız gibi görünen eylem, aslında ölümcül olabilir ve bu durum düşündüğünüzden daha sık yaşanıyor.

The Barber Law Firm tarafından yapılan yeni bir araştırma, mükemmel fotoğrafı çekmenin en tehlikeli olduğu on ülkeyi sıralayarak bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

SELFIE ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin daha önceki bir araştırmasına göre, Mart 2014 ile Nisan 2021 arasında 332 kişi ya selfie çekerken ya da başka birinin selfie'sinde bulunurken hayatını kaybetti.

Selfie kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğunu gençlerin (yüzde 89,2) ve erkeklerin (yüzde 66,6) oluşturduğu da dikkat çekiyor.

ZİRVEDE AÇIK ARA HİNDİSTAN VAR

The Barber Law Firm tarafından yapılan ve Mart 2014'ten Mayıs 2025'e kadar olan dönemi kapsayan yeni araştırmaya göre, selfie çekmek için dünyanın en tehlikeli ülkesi açık ara farkla Hindistan.

Dünya genelindeki selfie ile ilgili olayların yüzde 40'ından fazlası bu Güney Asya ülkesinde yaşanıyor.

Ülke genelinde selfie kaynaklı 271 can kaybı yaşandığı (214 ölüm, 57 yaralanma) bildirildi.

Araştırmacılar bunu, bireylerin tren rayları ve uçurumlar gibi tehlikeli altyapı ve ortamlara kolay erişiminin olması ve ülkedeki güçlü sosyal medya kültürü gibi faktörlerin birleşimine bağlıyor.

LİSTENİN DEVAMI: ABD, RUSYA VE DİĞERLERİ

Listenin ikinci sırasında 45 can kaybıyla (37 ölüm ve sekiz yaralanma) Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, onu 19 can kaybıyla (18 ölüm ve bir yaralanma) Rusya takip ediyor.

Pakistan (16 ölüm), Avustralya (15 can kaybı) ve Endonezya (14 ölüm) da ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler oldu.

Listenin geri kalanında ise sırasıyla 13'er can kaybıyla Kenya, Birleşik Krallık, İspanya ve Brezilya bulunuyor.

Türkiye'nin bu ilk 10 listesinde yer almaması sevindirici olsa da tehlikenin her yerde var olduğu unutulmamalı.

EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ YÜKSEKTEN DÜŞME

Araştırmacılara göre, selfie çekmeye çalışırken meydana gelen ölümlerin başlıca nedeni, yüzde 46'lık bir oranla çatılardan, uçurumlardan veya yüksek yapılardan düşme olarak belirlendi.

Örneğin bu ay, Atina'daki Lycabettus Dağı'nın tepesinde selfie çekmek isteyen bir turist, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek hayatını kaybetti.

Temmuz ayında ise İtalya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşlarıyla selfie çekmeye çalışırken üzerine bir kaya parçasının düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 'SELFIE YASAKLI' BÖLGELER

Selfie kaynaklı ölümlerin sayısı artmaya devam ettikçe, uzmanlar bu trajedilerin önüne geçmek için somut adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Bilim insanları, kazara ölümlerin yayılmasını önlemek için dünya genelinde turistik ve tehlikeli noktalarda "selfie yasaklı" bölgeler oluşturulması gerektiğini öne sürüyor.

Hindistan'daki birçok popüler turistik nokta, bir dizi ölümlü olayın ardından şimdiden selfie yasağı uygulamaya başladı.

SELFIE ÇEKMEK İÇİN EN TEHLİKELİ 10 ÜLKE

1. Hindistan, 271 kayıp

2. Amerika Birleşik Devletleri, 45 kayıp

3. Rusya, 19 kayıp

4. Pakistan, 16 kayıp

5. Avustralya, 15 kayıp

6. Endonezya, 14 kayıp

7. Kenya, 13 kayıp

8. Birleşik Krallık, 13 kayıp

9. İspanya, 13 kayıp

10. Brezilya, 13 kayıp