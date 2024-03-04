Zirve değişmedi: İşte şubat ayının en güçlü Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Şubat 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/29 Şubat arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişmedi.

Zirvenin sahibi Oppo Find X7

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Şubat 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Oppo Find X7 modeli oldu.

MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alan telefonda, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 2 milyon 195 bin 036 puan aldı ve zirvedeki yerini korudu.

Listenin büyük çoğunluğu, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip telefonlardan oluşuyor.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer telefonlar ise sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ile desteklenen ROG 8 Pro ve iQOO 12 oldu.

İşte şubat ayının en iyi 10 Android telefonu:

Oppo Find X7

Rog 8 Pro

iQOO 12

Red Magic 9 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12 Pro

Nubia Z60 UltrA

Oppo Find X7 Ultra