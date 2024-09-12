Zirvede Türkiye var: iPhone 16 almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 16 serisini görücüye çıkarmıştı. Etkinlik sırasında iPhone 16, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, telefonları yakında satışa çıkaracak.
Picodi analiz ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 16 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesapladı ve iPhone 16 Pro (128 GB) fiyatlarını seçili ülkelerdeki ortalama maaşlarla karşılaştırdı.
TÜRKİYE İLK SIRADA
Picodi, ülkemizdeki ortalama maaşın 23 bin 900 TL olduğu Numbeo verilerini kullanarak, bu ücretleri aylık ortalama çalışılan gün sayısına (21 gün) böldü.
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 16 Pro (82 bin 999 TL) satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.
Kazanılan tüm paranın bunun için biriktirildiği göze alındığında, Türkiye'deki vatandaşların 72,9 gün çalışması gerekiyor. Geçen seneye kıyasla gereken gün sayısı 50,8 gün azalmış durumda.
YILLARA GÖRE ÇALIŞMANIZ GEREKEN GÜN SAYISI
Türkiye’de mevcut yıllarda tanıtılan iPhone'lar söz konusu olduğunda, çalışmanız gereken gün sayısının değişimi şu şekilde:
2018 – 95,8 gün
2019 – 89,1 gün
2020 – 103,8 gün
2021 – 92,5 gün
2022 – 146,7 gün
2023 – 123,7 gün
2024 – 72,9 gün
SON SIRADA İSVİÇRE VAR
Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca 4 gün çalışan bir İsviçre vatandaşı, iPhone 16 Pro satın alabiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 5,9 gün ile ABD yer alıyor.
İsviçre'yi ortalama 5.1 gün ile ABD ve 5.7 gün ile Avustralya takip ediyor.
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