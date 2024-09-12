Zirvede Türkiye var: iPhone 16 almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor Picodi Türkiye analistleri, yerel iPhone 16 Pro (128 GB) fiyatlarını yerel maaşlar ile karşılaştırdı ve akıllı telefonun iş günü biriminden fiyatı olan iPhone indeksini hazırladı.

Haber Merkezi

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 16 serisini görücüye çıkarmıştı. Etkinlik sırasında iPhone 16, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, telefonları yakında satışa çıkaracak.

Picodi analiz ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 16 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesapladı ve iPhone 16 Pro (128 GB) fiyatlarını seçili ülkelerdeki ortalama maaşlarla karşılaştırdı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Picodi, ülkemizdeki ortalama maaşın 23 bin 900 TL olduğu Numbeo verilerini kullanarak, bu ücretleri aylık ortalama çalışılan gün sayısına (21 gün) böldü.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 16 Pro (82 bin 999 TL) satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.

Kazanılan tüm paranın bunun için biriktirildiği göze alındığında, Türkiye'deki vatandaşların 72,9 gün çalışması gerekiyor. Geçen seneye kıyasla gereken gün sayısı 50,8 gün azalmış durumda.

YILLARA GÖRE ÇALIŞMANIZ GEREKEN GÜN SAYISI

Türkiye’de mevcut yıllarda tanıtılan iPhone'lar söz konusu olduğunda, çalışmanız gereken gün sayısının değişimi şu şekilde:

2018 – 95,8 gün

2019 – 89,1 gün

2020 – 103,8 gün

2021 – 92,5 gün

2022 – 146,7 gün

2023 – 123,7 gün

2024 – 72,9 gün

SON SIRADA İSVİÇRE VAR

Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca 4 gün çalışan bir İsviçre vatandaşı, iPhone 16 Pro satın alabiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 5,9 gün ile ABD yer alıyor.

İsviçre'yi ortalama 5.1 gün ile ABD ve 5.7 gün ile Avustralya takip ediyor.