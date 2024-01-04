Zirvede yeni bir isim var: 2023 yılının en iyi Android telefonları belli oldu Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, aralık ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte 2023 yılını zirvede kapatan telefon:

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Aralık 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Aralık arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.

Zirvenin yeni sahibi OnePlus 12

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Aralık 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus 12 modeli oldu.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda, 24 GB RAM ve 1TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 2 milyon 188 bin 135 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Hemen altında ise 2 milyon 186 bin 019 puanla Vivo X100 geliyor.

Listenin büyük çoğunluğu, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip telefonlardan oluşuyor.

Kasım ayının en güçlü Android telefonu Red Magic 9 Pro+, aralık ayında altıncı sıraya geriledi.

İşte aralık ayının en iyi 10 Android telefonu:

OnePlus 12

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12

iQOO 12 Pro

Nubia Red Magic 9 Pro+

ZTE Nubia Z60 ULTRA

Vivo X100 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro