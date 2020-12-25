Zoom, yeni yılda e-posta hizmeti vermeye başlayacak

Zoom görüntülü görüşmenin yanında, yeni yılla birlikte elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen konferans uygulaması oldu.

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı sayısını geride bırakarak rekor kırmıştı.

YENİ HİZMETLER YOLDA

Pandemiden en karlı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre Zoom, görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

Henüz konuyla ilgili Zoom’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak gelen bilgilere göre şirket, e-mail ve takvim hizmetini gelecek yıl kullanıma sunacak.

Zoom, üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 oranında artırmıştı. Ancak yatırımcılar, Zoom'un uzun vadede 2020 yılındakine benzer bir kullanıcı artışına erişemeyeceğini düşünüyor.

