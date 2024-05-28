ZTE’nin alt markası Nubia Türkiye pazarına giriş yapacak: İşte ilk satılacak telefonlar ZTE'nin akıllı telefon markası Nubia, yeni modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Türkiye'de satılacak modellere yakından bakıyoruz.

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Akıllı telefon ve oyun sektörünün hızla geliştiği son yıllarda, akıllı telefon üreticileri birçok oyun odaklı telefon piyasaya sürüyor.

Bu üreticilerden biri olan ZTE'nin alt markası Nubia, piyasaya sürdüğü oyuncu telefonlarıyla bilinse de markanın birçok kesime hitap eden modelleri de bulunuyor.

Türkiye pazarına giriyor

Bir dönem ülkemizde satış yapan ZTE’nin alt markası olarak faaliyetini sürdüren akıllı telefon markası Nubia, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Türkiye’de satılacak modeller arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan Nubia Z60, katlanabilir ekranlı Nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografi odaklı Nubia Focus 5G, uygun fiyatlı mobil oyun telefonu Nubia Neo 2 5G ve müzik odaklı Nubia Music yer alıyor.

Telefonların Türkiye fiyatları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.