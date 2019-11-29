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Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 2 yaralı

ABD'de petrokimya tesisindeki büyük patlama, anbean kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 12:30..
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Port Neches ilçesinde bulunan petrokimya tesisinde yaşanan patlama, gece saatlerinde ABD'lileri korkuttu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar ise bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Teksas'taki petrokimya tesisindeki patlama anı kamerada VİDEO

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Jefferson bölgesi şerifinin sözcüsü Crystal Holmes, “En az iki kişi hastaneye kaldırıldı. Şu anda yaralıların durumuna dair net bir açıklama yapmak mümkün değil.” ifadesini kullandı. Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.

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