Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 2 yaralı

1 Erzincan'da nefes alamayan bebeği hastaneye yetiştirdi Özel halk otobüsü sürücüsü Ayhan Sezgin, nefes almakta zorluk çeken bebeği en yakın hastaneye ulaştırdı. İlk müdahaleyi yapan yetkililer, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

2 Rahmi Koç, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Çebi, Divan Kurulu üyesi olan Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

3 Özcan Deniz'in evliliğini Aslı Enver bitirdi Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ıın boşanmalarıyla ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.

4 Sitem Ateş ile yeni romanı Gölgenin Ağırlığı’nı konuştuk Kaptan ve yazar Sitem Ateş ile yine yolu denizlere çıkan romanı Gölgenin Ağırlığı’nı konuştuk…

5 Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alabilecek Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil döneminde mesleki çalışmalarda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti alabileceğini açıkladı.

6 İstanbul'da 'Şahane Cuma' çılgınlığı Teşvikiye'de bir spor mağazasında yapılan 'Şahane Cuma' indirimi, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.