Tel Abyad'da bomba tuzaklı araç imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da, patlatılmak üzere hazırlanan bir bombalı aracın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya ek olarak, patlatılan bomba yüklü aracın görüntüleri de paylaşıldı.

Teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi VİDEO

''SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ''

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.