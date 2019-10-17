Tel Abyad'da YPG/PKK sivil evlerini yaktı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 13 Ekim'de Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden sivillerin bir kısmı ilçeye döndüklerinde evlerinin yakıldığını gördü. Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın kundakladığı evleri görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda evin içine girilemez, yaşanamaz hale geldiği, tüm eşyaların küle döndüğü yer alıyor.

Teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı VİDEO

"HER ŞEYİMİZİ YAKTILAR"

Evi teröristlerce kundaklanan Tel Abyad'lı bir anne, "Ben yaşlı bir kadınım. 3 kızım var. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ne dede, ne amca, ne dayı. Kimsemiz yok. Evden çıktık, geldik ve evimizi bu halde bulduk. Allah yardımcımız olsun. Üzerinde yatacağımız hiçbir şey kalmadı. Kıyafetler yandı. Her şeyimizi yaktılar." dedi.

"EVİMİZİ PKK YAKTI"

Annesiyle eve birlikte dönen kızı da "Evimizi PKK yaktı. İlçeden ayrıldık ancak geri döndüğümüzde evimizi yakmış olduklarını gördük. Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları." diye konuştu.

ABD DESTEĞİYLE YPG ELİNE GEÇMİŞTİ

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.