Telegram, 5 yılllık aranın ardından akıllı saatlere geri döndü
Popüler güvenli mesajlaşma platformu Telegram, uzun bir aranın ardından Wear OS akıllı saatler için resmi uygulamasını sessizce yeniden kullanıma sundu.
Güvenli mesajlaşma servisi Telegram, 2021 yılında tamamen sonlandırdığı Wear OS desteğini 5 yıl aradan sonra sürpriz bir şekilde geri getirdi.
Büyük bir resmi duyuru yapılmadan yayınlanan yeni uygulama sayesinde uyumlu tüm Galaxy Watch modelleri, artık platformu akıllı saatlerden çalıştırabilecek.
TELEFON SÜRÜMÜNE YAKIN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Akıllı saat sürümü, işlevsellik açısından mobil telefon uygulamasındaki deneyime oldukça yakın bir performans ortaya koyuyor.
Bağlı telefondaki sohbet arka planlarını giyilebilir cihaza aktaran uygulama, dairesel ekranlarla uyumlu görsel ayarlamalar barındırıyor.
Gruplar ve topluluklar için tam destek sunan yeni arayüzde, katmanlı mesaj kartları sayesinde gelen iletiler kolayca okunabiliyor.
Ayrıca sohbet pencerelerinde yer alan özel bir kısayol, kullanıcıların konuşmayı tek dokunuşla bağlı akıllı telefonda açmasını sağlıyor.
Giyilebilir cihazlar için hazırlanan resmi uygulama, şu anda Google Play Store üzerindeki Telegram beta programına kayıtlı kişilere sunuluyor.
Test sürecine dahil olan kullanıcılar, Wear OS uygulamasının bu yeni resmi sürümünü akıllı saatlerine hemen yükleyebiliyor.