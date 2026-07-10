Temmuz 2026 SED yardımı yattı mı? Zamlı SED ödemeleri tarihi...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ailelere ve çocuklara maddi ve manevi destek amacıyla hayata geçirilen bir sosyal hizmet modeli.

Her ay düzenli olarak başvuruları kabul edilen ailelerin hesabına yapılan SED ödemeleri memur maaşlarına göre zamlanıyor.

2026 Temmuz maaş zamları ardından SED yardım tutarları da değişti. Bu kapsamda temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi.

Peki; zamlı SED ödemeleri yattı mı, ne kadar ödenecek? İşte, detaylar...

SED YARDIMI TEMMUZ ZAMMI 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti.

Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını belirtti.

ÖDEME TARİHLERİ

SED ödemeleri, her ayın15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına kademeli olarak yatırılmaktadır.

İçinde bulunduğunuz ayın ödemesinin hesabınıza geçip geçmediğini öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.