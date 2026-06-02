Tepkiler büyüyor: Elektrikli ilk Ferrari modeli sipariş almaya başladı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansmanından bu yana otomotiv dünyasında büyük tartışmalara neden olan Ferrari Luce, yüksek fiyat etiketine rağmen şimdiden alıcı buluyor.

Tanıtım sonrası şirketin hisse fiyatlarında gerileme yaşansa da İtalyan üretici yeni modeli için ödeme toplamaya devam ediyor.

FERRARI CEO'SU MODELİ SAVUNDU

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, hem yeni hem de mevcut müşterilerden çok güçlü bir talep gördüklerini belirterek eleştirilere yanıt verdi.

Vigna, Luce modelinin iç mekân, dış tasarım ve performans açısından piyasadaki diğer elektrikli araçlardan tamamen farklı olduğunu ve özgün bir yapı taşıdığını vurguladı.

ESKİ PATRONDAN SERT TEPKİ GELDİ

Şirketin eski patronu Luca di Montezemolo ise elektrikli modele karşı rahatsızlığını dile getirerek bu aracın markanın efsanesini yok etme riski barındırdığını söyledi.

Tartışmalı model Luce’ye yönelik gerçek ilginin ve sipariş miktarlarının ne boyutta olduğu ise temmuz ayında yayınlanacak olan resmi raporlarla netleşecek.