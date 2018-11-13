Terörden arındırılan bölgelere dönüş sürüyor

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan yaklaşık 200 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Muhammed Şovbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılırken hüznü ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi.

14 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde komşuları ile iyi ilişkiler kurduğunu anlatan Şovbek, Suriye'de daha önce yaşadıkları bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırıldığını, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Şovbek, "Ailemin hepsi Suriye'de, onları çok özledim. Aileme ve ülkeme kavuşacağım için mutluyum ama Türkiye'deki komşularımı özleyeceğim." diye konuştu.

Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü kanalıyla Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında ocak-ekim döneminde yaklaşık 14 bin Suriyeli ülkesine döndü.