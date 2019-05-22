taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1074
Euro
6.8201
Altın
1274.01
Borsa
83675.33
Gram Altın
250.251

Teröristler birer birer teslim oluyor

Geçtiğimiz günlerde, teslim olan Doğu Karadeniz’deki 2 teröristten sonra bir terörist daha teslim oldu.

İHA | 22.05.2019 - 21:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan ‘Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer Operasyonu’ kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında Giresun’un Espiye ilçesi ilçenin Seydi köyü yaylasında 17 Mayıs günü öğle saatlerinde bölücü terör örgütü üyesi "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı (29) teslim olmuştu.

İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini, örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden PKK’lı Düdükkanlı, hasta olduğunu, zor arazi şartlarına dayanamadığı ve örgütten de kendilerine lojistik destek gelmeyince teslim olma kararını aldığını söylediği öğrenilmişti.

Örgüt içinde ‘Cudi Zaza’ kod adlı PKK’lı Mehmet Yakışır’ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi.

KOD İSMİ ARAS

Yakışır’ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan’ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşılmıştı. PKK’lı Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda bölgedeki operasyonlar genişletilirken, ‘Aras’ Kod adlı terörist Aras Aslan da bugün Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristler birer birer teslim oluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

176
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

165
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

473
Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

251
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

994
Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

161
Tunceli Belediyesi'nin tabelası 'Dersim' oluyor

Tunceli Belediyesi'nin tabelası 'Dersim' oluyor

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir