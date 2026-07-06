Tesla, Türkiye’de Supercharger fiyatlarına zam yaptı

Türkiye'deki elektrikli araç pazarında hareketlilik sürerken, şarj maliyetlerinde kullanıcıları üzecek yeni bir gelişme yaşandı.

Tesla, 30 Nisan'daki fiyat artışının ardından yaklaşık iki ay içinde ikinci kez tarifelerini yükseltti.

TESLA VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN YENİ TARİFELER

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Tesla sahipleri için şarj ücreti kWh başına 9,90 TL'den 10,40 TL'ye çıkarıldı.

Bu gruptaki değişim yaklaşık yüzde 5,05 oranında bir fiyat artışına işaret ediyor.

Tesla dışındaki diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için ise tarife kWh başına 12,30 TL'den 13 TL'ye yükseltildi.

Diğer araç sahiplerini etkileyen bu zam oranı ise yaklaşık yüzde 5,69 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE'DEKİ 32 İSTASYON VAR

Güncel verilere göre Tesla'nın Türkiye genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 32 aktif Supercharger lokasyonu bulunuyor.

İstasyon ağı ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi ve Batı Anadolu'da yoğunlaşırken, dünya genelinde ise 80 binden fazla Supercharger hizmet veriyor.