Theresa May, Angela Merkel ile buluştu

İngiltere'de başbakanların istifaları gündemden düşmüyor.

İngiltere'de idari kriz sürerken, geçtiğimiz günlerde Başbakan Keir Starmer istifa etti.

Bu istifa geride bırakılan 6 başbakanı da gündeme getirirken o isimlerden birisi olan Theresa May, paylaşımıyla dikkat çekti.

SON 10 YILDA GÖREVDEN AYRILAN ALTINCI BAŞBAKAN

Başbakan Starmer’ın istifası, onun İngiltere’de son 10 yılda görevden ayrılan altıncı başbakan olmasına yol açtı.

MERKEL İLE BULUŞTU

İngiltere eski başbakanı Theresa May, Angela Merkel ile bir araya geldiği anlardan bir karesini yayımladı.

May, Merkel ile yayımladığı karesine şu notu düştü;

"EN BÜYÜK AVRUPA SİYASİ LİDERLERDEN"

"Bu sabah Angela Merkel'i ağırlamak büyük bir zevkti.

Son yirmi yılın en etkili Avrupa siyasi liderlerinden biri olarak, bugün Avrupa'yı tanımlamaya devam eden pek çok tartışmanın şekillenmesine katkıda bulundu."

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Şu anki tablonun en güçlü figürü, İşçi Partisi milletvekili Andy Burnham.

Parlamentoya dönüşüyle birlikte Starmer’ın yerini alacağına kesin gözüyle bakılan Burnham, partinin birçok kanadı tarafından şimdiden favori ilan edilmiş durumda.

İngiltere’yi en geç Eylül 2026'ya kadar sürecek, hem ekonomik dengeleri hem de uluslararası ilişkileri derinden etkileyecek bir yaz bekliyor.

Yeni başbakan netleşene kadar Keir Starmer, geçici olarak görevine devam edecek.