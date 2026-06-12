Ticaret Bakanlığı paylaştı: Sınır kapısında 3 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yurt içinde olduğu gibi sınırlarımızda da operasyonlar devam ediyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

"1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını ise Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Bakanlık paylaşımında, çeşitli maddelerden olmak üzere 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

"UYUŞTURUCU MADDELERİN TOPLAM PİYASA DEĞERİ 3 MİLYAR LİRA"

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 3 milyar liranın üzerinde olduğunu aktaran Bakanlık, paylaşımına ayrıca şu sözleri ekledi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsindeki uyuşturucu maddeler imha edildi.

"YASAL YÜK İÇİNE GİZLENMİŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tır detaylı incelemeye alındı.

Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerimiz İDA ve ROSE'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 1 ton üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEMEKTEDİR"

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır."