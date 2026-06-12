Ticaret Bakanlığı'ndan vize aracılık firmalarının reklamlarına 'durdurma' cezası

Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

İddialar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı aldı.

"6 ŞİRKETE İLİŞKİN DOSYALAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Bakanlık karara ilişkin açıklamayı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu ifadelerle yaptı:

"Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından, altı firma hakkında resen inceleme başlatılmıştı.

11.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; tüketicilere yönelik olarak 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan altı şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir.

"SÖZ KONUSU REKLAMLAR HAKKINDA TEDBİREN DURDURMA KARARI ALINDI"

Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından, söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir.

"İNCELEME DENETİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Ticaret Bakanlığı, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam etmektedir."