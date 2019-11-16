Ticari araç sürücülerine zorunlu psikoteknik test geliyor

İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün dehşeti yaşatması, Avcılar'da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi, ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN ZORUNLU

Bu kapsamda; insan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize etmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor.

ARAÇ SAHİBİNE 885 LİRA, SÜRÜCÜYE 283 LİRA CEZA

Genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık itibarıyla psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

12 FARKLI TEST UYGULANIYOR

Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test bulunuyor. Test ile riskli sürücülerin tespit edilip,bu kişilerin trafikten uzaklaştırılması hedefleniyor.