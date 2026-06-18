TikTok'un yapay zekası otomobil sektörünü ele geçirdi: 7 milyondan fazla araçta kullanılıyor

Çinli otomobil üreticileri, düşen iç satışlar ve küresel fiyat savaşları karşısında alıcıları çekmek için araçlarına gelişmiş yapay zeka teknolojileri ekliyor.

Bu süreçte TikTok'un ana şirketi ByteDance, geliştirdiği Doubao yapay zeka modeliyle Çin otomotiv endüstrisinin en popüler ortağı haline geldi.

7 MİLYONDAN FAZLA ARACA ENTEGRE EDİLDİ

ByteDance'in bulut iştiraki Volcano Engine tarafından sunulan Doubao, şu anda 50 farklı üreticinin 145 otomobil modelinde kokpit asistanı olarak görev yapıyor.

Aralarında Mercedes-Benz, Volkswagen ve yeni elektrikli SUV modeli E7X ile Audi'nin de bulunduğu dev markalar bu sistemi Çin pazarındaki araçlarında kullanıyor.

Günde 30 milyondan fazla kokpit etkileşimi gerçekleştiren Doubao, Tesla gibi üreticiler tarafından DeepSeek sistemiyle birlikte ortaklaşa da tercih ediliyor.

Çin'deki ana akım üreticilerin tamamı ürünlerinde yapay zeka çözümlerinden faydalanmak için Volcano Engine ile ortaklık yürütüyor.

YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ YOLDA

Şirket, bu takvim yılı içerisinde araçlar için yükseltilmiş bir ajan mimarisine sahip yeni bir yapay zeka kokpit paketi sunmaya hazırlanıyor.

Bu paket bünyesindeki yeni kokpit asistanı, temel sesli komutların ötesine geçerek rota planlama, park yardımı ve sürücülerle gerçek zamanlı sohbet etme yetenekleri sunacak.

Bu akıllı sürüş özellikleri Huawei'nin HarmonyOS yazılımına ciddi bir rakip olurken, Alibaba da Qwen modeliyle BYD ve Geely gibi markalar üzerinden pazara baskı yapıyor.

Yaşanan bu yoğun rekabete rağmen ByteDance, otomotiv sektöründeki yapay zeka uygulamalarında etkileyici adımlar atmaya devam ediyor.