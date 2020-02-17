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Tipini beğenmediği palyaçoyu darbetti

Mersin'de, bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaçonun saldırıya uğradığı anlar, kameraya yansıdı.

İHA | 17.02.2020 - 12:56..
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir isimli genç, bölgeden geçen bir kişinin saldırısına uğradı.

TİPİNİ BEĞENMEYİNCE DÖVDÜ

Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı.

Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı

Tipini beğenmediği palyaçoyu darbetti

"TİPİMİ BEĞENMEDİ DİYE BU ŞEKİLDE YAPMASI MI GEREKİYOR?"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayram Aydemir, "Ben insanlarla, çocuklarla Roman havası oynarken karşımdan gelen biri bana dik dik baktı, 'tipimi beğenmemiş', ağır kelime kullanarak, bana vurdu. Ben de 'Neden vuruyorsun?' diye karşılık verdim. Ondan sonra bana yumruk attı, dövmeye kalktı, yere düşürdü, tekme attı. Yani tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor? Beni tehdit etti, bir daha buraya gelmememi söyledi. 'Ben palyaçoluk yapıyorum, insanları eğlendiriyorum' dememe rağmen bana saldırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Tipini beğenmediği palyaçoyu darbetti

"EKMEK KAZANAN İNSANLARA BULAŞMASINLAR, KARIŞMASINLAR"

Bu mesleği çok sevdiğini ve zevk aldığını söyleyen Aydemir, "Bundan sonra da palyaçoluk yapmaya devam edeceğim. Ben bu mesleğimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. İnşallah bundan sonraki işlerimde böyle bir olay başıma gelmez. İnsanlara bir çağrım var. Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar." dedi.

Tipini beğenmediği palyaçoyu darbetti

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