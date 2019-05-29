Tır sürücüsü kendisine çarpıp yanan kamyonu fark etmedi

Akılalmaz görüntüler, Kolombiya'da kaydedildi.
Kara yolunda seyreden tıra, arkasından harfiyat kamyonu çarptı. Kendisine arkadan çarpan kamyonu fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti.
KENDİSİNE ÇARPIP ALEV ALEV YANAN KAMYONU GEÇ FARKETTİ
Tırın, yük kamyonuna yapışık şekilde alev alev yandığı görüntüler, otobandan geçen diğer sürücüler tarafından kameraya alındı. Durumu çok geç farkeden şoför belli bir süre sonra aracını durdururken, alınan bilgilere göre tır şoförü de feci şekilde can verdi.
ARKADAN ÇARPAN KAMYON ALEV ALEV YANDI- VİDEO