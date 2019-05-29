Tır sürücüsü kendisine çarpıp yanan kamyonu fark etmedi

1 ABD, Çin'den para politikasını değiştirmesini istedi Çin'in kendi para biriminin değerini düşük tutarak diğer ülkelere ihracatını yüksek tutması ABD'nin tepkisine neden oluyor.

2 Ağabeyi kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü Alanya'da tartıştığı kardeşini öldüren katil zanlısı, firar etti. Polisin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

3 MHP askerlik yasasının ertelenmesinden yana Bayram öncesinde 130 bin askerin terhis olmasının trafik yoğunluğuna sebep olacağını savunan MHP, yasanın ertelenmesini teklif etti.

4 Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif Emlak Konut GYO'nun sahip olduğu 4 adet bağımsız bölüm için dün ihale düzenlendi. Şirketler, 4 arsa için 167 milyon 72 bin 600 liranın üzerinde teklif sundu.

5 Hastanede bıçaklı kavga çıktı: 1'i polis, 3 yaralı Çorum'da, hastanede çıkan kavgada biri polis, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

6 Fenerbahçe'den Brahimi atağı Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brahimi'ye 3 milyon euro imza parası artı 3 yıllığına 9 milyon euro maaş teklif etti.