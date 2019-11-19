taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7398
Euro
6.3463
Altın
1470.39
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.397
Bitcoin
46706.47

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için, tiyatro oyunu İngilizce alt yazılı sahnelendi.

AA | 19.11.2019 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Alanya Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan "Scapin'in Dolapları" adlı tiyatro gösterisi, sahnenin sol ve sağ köşelerine konulan projeksiyon cihazlarıyla İngilizce alt yazılı olarak oynandı.

Tiyatro müdürü Hüseyin Çinal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıllık genç bir tiyatro olmalarına rağmen çok güzel seyirci kitlesine ulaştıklarını söyledi.

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

YABANCILAR İÇN OYUNU ALTYAZILI OYNADILAR

Sahip oldukları iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladıklarını anlatan Çinal, "Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da oyunlarımıza ilgi gösteriyor. Yazın çok hareketli olan kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik etkinlikler yapmak istiyor. Sanatla da çok daha ilgililer." diye konuştu.

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

Yerleşik yabacılar için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve "Scapin'in Dolapları" adlı eseri sahnelerken İngilizce alt yazıyla oynamak istediklerini belirten Çinal, oyunun prömiyerine 40'a yakın yabancının geldiğini kaydetti.

Çinal, yerleşik yabancılar için tüm oyunlarını alt yazılı oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

"İLK DEFA ÇEVİRİSİ OLAN BİR TİYATRO İZLİYORUZ"

Polonyalı Anna Maria Bielecka ise ilçede yaşayan ve Türkçe bilmeyen yerleşik yabancıların da artık tiyatro izlerken oyunu anlayabileceğini belirtti.

İngilizce alt yazılı oyunu izlerken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Bielecka, "Kendi ülkemde de tiyatroya sıklıkla giderdim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim." ifadelerini kullandı.

Rus uyruklu Luiza Gititashvili de ilk defa İngilizce çevirisi olan tiyatro oyununu izlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

Tiyatro oyununu yabancılar için alt yazılı sahnelediler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

75
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

4
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

5
İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

5
ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

8
Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

6
Morales: İç savaştan korkuyorum, artık kargaşa bitmeli

Morales: İç savaştan korkuyorum, artık kargaşa bitmeli

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir